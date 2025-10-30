Madonna с провокативно участие в реклама

Madonna е новото лице на The One, емблематичния аромат на Dolce&Gabbana Beauty, който се превърна в модерен парфюм на знаменитости, когато беше пуснат на пазара преди 20 години.

За да отбележи годишнината, луксозната марка разкри нова глобална кампания. Тя показа поразителни кадри в кратък филм, в който са заснети Кралицата на попа и актьорът Alberto Guerra. Видеото е режисирано от Mert Alas и на фона му звучи интерпретация на Madonna на хита „La Bambola“ от Patty Pravo 1968, която е била записана ексклузивно за кампанията и изпята на италиански.

67-годишната звезда и 43-годишният кубинец участват в чувствени сцени, които предизвикаха бурна вълна от коментари в социалните мрежи. В клипа звездата рисува гол мъж, съблича се по бельо и се вмъква в леглото с множество млади любовници.

Кампанията се основава на десетилетната творческа връзка на певицата с бранда, която датира от ранните години на марката.

Самата тя казва: „Аз и Долче и Габана бяхме млади и променяхме границите“.