Сгодени ли са Dove Cameron и Damiano David?

Изглежда Dove Cameron и Damiano David са сгодени след две години връзка.

Звездата от „Наследници“ (Descendants) е била забелязана да се разхожда с фронтмена на Måneskin в Сидни, Австралия във вторник – носейки огромен диамантен пръстен на безименния си пръст.

Представители на 29-годишната Cameron и 26-годишния David не са отговорили веднага на исканията на Page Six за коментар. TMZ обаче съобщава, че бижуто всъщност е годежен пръстен.

След кратки срещи, двойката се запознава официално за първи път на наградите VMAs през 2023 г. и за първи път привлича вниманието на публиката, когато Dove посещава концерта на Måneskin в Медисън Скуеър Гардън през септември същата година. Само два месеца по-късно те са снимани да напускат заедно концерта на Damiano в Бразилия. През февруари 2024 г. те официално излизат на червения килим. Оттогава са неразделни, обикалят света и споделят моменти от съвместния си живот в социалните мрежи.

„Разплаквам се поне веднъж седмично, защото животът е станал толкова красив с теб в него“, написа Cameron наскоро в Instagram, за да отбележи годишнината им. „Обичам те по начин, който никакви думи не биха могли да изразят, но никога няма да спра да се опитвам“.

На което италианският певец отговори със свои собствени сладки чувства: „Най-хубавата част от това да си жив“, коментира той публикацията.

Преди това Cameron се срещаше със звездата от „Клюкарката“ Thomas Doherty от 2017 до 2020 г. Междувременно Дейвид прекрати дългогодишната си връзка с Giorgia Soleri в началото на 2023 г.