Lola Young се оттегля от музиката за известно време

Lola Young реши да се оттегли от музиката за известно време, след като падна на сцената на фестивала All Things Go в събота (27 септември).

В съобщение, публикувано в Instagram профила ѝ във вторник (30 септември), изгряващата английска поп звезда информира феновете, че няма да може да изпълни нито един от предстоящите си ангажименти, тъй като има нужда да отдели време за себе си.

Новината дойде три дни след като изпълнителката на хита „Messy“ изглежда припадна на сцената на фестивала в Ню Йорк. След това Йънг благодари на феновете за загрижеността им и написа: „Вече съм добре“.

Преди колапса си, певицата сподели с феновете си на сета, че преминава през труден период. Ден преди това тя се оттегли в последния момент от участието си на концерта We Can Survive на Audacy в Prudential Center в Ню Джърси, като мениджърът ѝ посочи „чувствителен въпрос“, свързан с психичното здраве по това време.

Малко след колапса си, Young - чийто нов албум I'm Only F–king Myself излезе преди по-малко от две седмици - се оттегли от фестивала All Things Go във Вашингтон. „Обичам тази работа и никога не приемам ангажиментите и публиката си за даденост“, каза тя на феновете си в Instagram, когато обяви новината. „Надявам се, че всички ще ми дадете още един шанс в бъдеще“.