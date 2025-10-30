Ariana Grande отново е брюнетка

Изглежда косата на Ariana Grande не се е променила завинаги.

Три години след като стана руса за ролята си в „Злосторница“, поп звездата разкри, че вече не е това момиче, дебютирайки с новия си кестеняв цвят в Instagram.

В семпло селфи пред огледалото, публикувано в сряда (29 октомври), Grande прави физиономия на целувка, докато снима, показвайки чисто новите си дълги, шоколадовокафяви коси, които е разделила настрани.

„Радвате се да ме видите, нали?“, написа тя, цитирайки една от най-емблематичните реплики на Glinda от игралния мюзикъл.

Въпреки че някои фенове онлайн се чудеха дали носителката на Grammy носи перука на снимката, Ariana изглежда потвърди, че промяната е по-трайна, като тагна Francesco De Chiara, който е специализиран в боядисването на коси. Стилистът също така сподели снимката на певицата в своята Instagram Story и написа: „Ето я“.

Трансформацията на Grande идва след като тя прекара около три години като блондинка. Първоначално боядиса косата си през 2022 г., преди да започнат снимките на дулогията „Злосторница“ на Джон М. Чу, вокалистката поддържаше по-светлия цвят през 2024 г. и по-голямата част от 2025 г., докато промотираше филмите.

Преди да стане руса, косата на Grande претърпя редица забележителни промени в хода на кариерата си до този момент. Тя започна кариерата си в шоуто Victorious на Nickelodeon с яркочервено боядисване, след което използва различни нюанси на кестеняво и - за период от време по време на ерата си в Sweetener през 2018 г. - сребристо.

Сега, след като се завърна към кестенявото, се очаква следващата глава на Ariana да бъде вълнуваща. Освен че Wicked: For Good ще излезе по кината през ноември, звездата се готви за турне в подкрепа на албума си Eternal Sunshine, който оглави Billboard 200, през 2026 г.

Вижте трансформацията на кестенявата коса на Ariana Grande по-долу.