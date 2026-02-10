„Confessions on a Dance Floor“ (The Silver Collection) на Madonna ще бъде издаден на винил

За първи път оригиналният непрекъснат микс на албума на Madonna – „Confessions on a Dance Floor“ (The Silver Collection), ще бъде издаден на винил на 27-ми март.
Излизаща на двоен сребърен винил и внимателно адаптирана към своите новаторски технически спецификации, тази високо ценена версия запазва непрекъснатия клубен поток на албума, както Madonna е замислила. „The Silver Collection“ е серия от лимитирани преиздания на винил, отбелязващи 40 години от несравнимата и влиятелна кариера на Madonna. Освен това, ексклузивна версия за Madonna.com и Rhino.com включва постер, наличен в същия ден.
Сътрудничеството на Madonna с продуцента Stuart Price трансформира звука ѝ в елегантен, вдъхновен от диското електропоп, който зададе тона на модерната денс музика. Резултатът беше поредица от световни хит сингли, включително „Hung Up“, „Sorry“, „Get Together“ и „Jump“ - всички те достигнаха номер 1 в класацията „Dance Club Songs“ на „Billboard“, допълнително затвърждавайки влиянието на Madonna върху денс музиката. След издаването си албумът оглави „Billboard 200“, оставайки в класациите впечатляващите 37 седмици и спечели на Madonna награда Grammy за „Най-добър електронен/денс албум“.
Освен това, беше анонсирано изданието „The Confessions Tour - Live from London“ за Record Store Day 2026. Записано на живо в “Wembley Arena” през август 2006 г., това лимитирано издание обхваща 13 песни, вариращи от хитовете на “Confessions on a Dance Floor” – „Hung Up“ и „Sorry“, до класиките „Lucky Star“ и „Like A Virgin“. Този ексклузивен сет съдържа 2 дългосвирещи плочи на „Starburst Pink/Purple Splatter“ винил и ще бъда наличен от 18-ти април в участващите независими магазини за плочи.
Confessions on a Dance Floor (The Silver Collection)
Траклист
Side A
1. Hung Up
2. Get Together
3. Sorry
Side B
4. Future Lovers
5. I Love New York
6. Let It Will Be
Side C
7. Forbidden Love
8. Jump
9. How High
Side D
10. Isaac
11. Push
12. Like It or Not
The Confessions Tour - Live from London
Tracklist
Side A
1. Future Lovers / I Feel Love
2. Like A Virgin
3. Jump
Side B
1. Confessions
2. Isaac
3. Sorry
4. Sorry Remix
Side C
1. I Love New York
2. Let It Will Be
3. Music Inferno
Side D
1. Erotica
2. Lucky Star
3. Hung Up