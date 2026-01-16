Песните понякога са мястото, където спомените остават завинаги.

Двукратно номинираната за Grammy Madison Beer създава музикално убежище за своята история в новия си албум locket.

Проектът е най-смелият, емоционален и въздействащ проект до момента. Написан и копродуциран от самата Madison Beer, това е цялостен проект, изграден около идеята за медальона като личен предмет - място за съхранение на спомени, преживявания и моменти от различни периоди. Тази идея обединява албума като цяло и намира отражение както в темите, така и в емоцията зад песните, сред които са както нови, така и вече познатите сингли “Make You Mine”, “Yes Baby” и “Bittersweet”.

“Make You Mine” донесе на Madison втората ѝ Grammy номинация – Best Dance Pop Recording (2025), достигна #1 в Billboard Dance Airplay и се превърна в първия ѝ солов №1 хит в този формат. “Yes Baby” продължи този успех, оглавявайки същата класация след премиерата си през септември. “Bittersweet” отбеляза нов връх в кариерата ѝ, превръщайки се в най-бързо изкачващата се песен на Madison в Top 40 радиото и дебюта ѝ в Billboard Hot 100. Парчето се превърна и в силен лайв момент с изпълнения на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 и Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve, където YouTube стриймът достигна пик от 2.5 милиона зрители по време на нейния сет.

По-рано тази седмица Madison направи първото си изпълнение на живо на “Bad Enough” в The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, отбелязвайки официалния дебют на песента пред световна публика. Официалното музикално видео към “Bad Enough” допълва визуално атмосферата на locket. Клипът залага на изчистена естетика и фокус върху емоцията, като следва характера на песента.

locket на Madison Beer излиза и се разпространява на българския музикален пазар от Вирджиния Рекърдс и Sony Music. Може да закупите locket на CD и винил в онлайн магазина на MusicMall.bg