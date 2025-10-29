Тази есен се изправяме срещу хищника на хищниците!

На 7 ноември едно от най-известните и иконични създания в историята на киното се завръща на големия екран, по-опасен и непредсказуем от всякога с фантастичния екшън "Хищникът: Опасна зона".

Действието на "Хищникът: Опасна зона" се развива на отдалечена извънземна планета и следва непълнолетен Хищник, който е изгонен от клана си. Той намира неочакван съюзник в лицето на мистериозната Тиа (Ел Фанинг) и се отправя на опасна мисия в търсене на върховен противник – противник, който не може да бъде убит. Ще успее ли неопитният воин да се докаже като най-великия ловец?

Снимка: Форум Филм България

Ловът започва с "Хищникът: Опасна зона" от 7 ноември в кината на 3D и IMAX 3D.

Жанр: Екшън, приключенски, фантастика

С участието на: Ел Фанинг, Димитриус Шустър-Колоаматанги

Режисьор: Дан Трактенбърг

Сценарист: Дан Трактенбърг, Патрик Ейсън

По образи, създадени от: Джим и Джон Томас

Продуценти: Джон Дейвис, Брент О‘ Конър