Любо Киров гостува в студиото на радио N-JOY в сряда.

Изпълнителят стана част от шоуто "От 10 до 2 с Нейа" и представи новата си песен "Последното решение" и видеото към нея, разкри детайли за финала на турнето си и сподели над какво работи в момента.

Песента е част от албума „Ново сърце“, чиято премиера беше на 14 юни, във всички дигитални платформи, както и на CD и плоча.

Следващите дати от турнето на Любо Киров са на 9 октомври в гр. Велико Търново и 28 ноември в гр. София.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте разговора в аудиофайла на страницата.