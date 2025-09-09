Без да показва признаци на спиране или забавяне през 2025 г., Lizzo издава “Mу Face Still Hurts From Smilin”.

Това е продължение на изненадващия хитов летен микстейп на носителката на награди Grammy и Emmy и удвоява акцента върху радостта, любовта към себе си и артистичното изразяване.

С това издание изпълнителката удължава най-плодотворния си сезон досега и това бележи вторият ѝ творчески цикъл за по-малко от три месеца и ускорява инерцията, запалена по-рано това лято.

В целия проект, Lizzo предлага завладяващи вокали, запомнящи се мелодии и несравнима увереност. Сред открояващите се парчета е „Bop It“, което показва характерната за изпълнителката смелост, със запомнящи се реплики и извисяващ се припев. В „Stfu (feat. Lil Jon“ тя обединява сили с легендата на Атланта за динамично сътрудничество. Съпътстващата визия е режисирана от Rafatoon и продуцирана от Dreambear. Творческата визия на Lizzo за видеото не се колебае, тъй като един сюрреалистичен свят, изпълнен с ефекти, внася друго измерение в парчето в ярки цветове и оставя публиката хипнотизирана.

Откакто излезе през юни, „Mу Face Still Hurts From Smilin“ вече събра над 32 милиона стриймвания в Съединените щати, като се открояват „Irl“ (feat. SZA), „Yitty On Yo Titts“ и „Still Can’t Fuh“ (feat. Doja Car).

Rolling Stone обяви: „Lizzo е отпочинала, възстановена и готова да се развихри“, а Billboard увери: „Lizzo се завръща в рядка форма, предлагайки самоуверени ритми и жизнерадостна енергия, които биха накарали съучениците ѝ от прогимназията да крещят“. UPROXX го нарече „Забавна изненада“, а VIBE заяви: „Това е приятна изненада – и силно издание, което заслужава вниманието на хип-хоп феновете“.

“Mу Face Still Hurts From Smilin” вече е наличен чрез Nice Life Recording Company и Atlantic Records/Орфей Мюзик.

Снимка: WMG

My Face Still Hurts From Smiling – tracklist:

1. It’s That Deep

2. Stfu (feat Lil Jon)

3. Bop It!

4. Be a Bitch (Interlude)

5. Idgas

6. Lace Lifters

7. Slow Down

8. I Luv Being Myself

9. Internet (feat Tierra Whack)

ЗА LIZZO

Няма никой като Lizzo. Четирикратната носителка на награди Grammy и Emmy, суперзвезда, певица, автор на песни, рапър и актриса, е оставила незаличим и несравним отпечатък в популярната култура. Тя е спечелила множество отличия, два пъти е постигнала първо място в класациите Hot 100, спечелила е десетки златни, платинени и мултиплатинени сертификати, препълнила е арени по целия свят и е блестяла в блокбъстъри. Lizzo влезе в историята през 2023 г., когато се превърна в „първата чернокожа жена, получила наградата „Запис на годината“ на наградите Grammy от 1994 г. насам“ за двукратно платинения „About Damn Time“. Преди това тя разтърси класациите с деветкратно платинения „Truth Hurts“. Той я утвърди като „третата рапърка, оглавила Hot 100 без водещ изпълнител“, и „първата чернокожа солова R&B певица, заемаща първото място от 2012 г. насам“.

Тя доминираше в класацията Hot 100 в продължение на седем седмици, превръщайки се в „най-дълго задържалата се песен на солов рап изпълнител“. Rolling Stone я приветства като една от „500-те най-велики песни на всички времена“. Тя се е появявала в безброй телевизионни предавания, включително Saturday Night Live, TODAY, Watch What Happens Live With Andy Cohen, Jimmy Kimmel LIVE!, CBS Sunday Morning и други. Да не говорим, че тя беше хедлайнер на собственото си специално предаване на HBO Lizzo: Live In Concert, в което записа разпродаденото си шоу в Kia Forum в Лос Анджелис. По пътя си присъствието ѝ можеше да се усети в боксофиса и в стрийминг мрежите, обхващайки роли в анимационните UglyDolls и Hustlers, както и продуциране и участие в многократно награждаваното с награда „Еmmy“ риалити шоу на Prime: Watch Out For the Big Grrrls. Тя обедини сили с Fabletics за собствената си линия оформящо бельо Yitty, включваща тела с plus-size фигури. Въпреки това, тя се завръща през 2025 г. с шумната и закачлива песен „Love In Real Life“ и петия си пълнометражен албум със същото име.