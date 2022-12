Lewis Capaldi разкри нов сингъл от предстоящия си албум

Lewis Capaldi разкри втория сингъл от предстоящия си студиен албум - Broken By Desire To Be Heavenly Sent, който излиза на 19 май 2023 г.

Песента се казва “Pointless” и е сред първите заглавия, които Lewis написва заедно с известния продуцент Steve Mac и Johnny McDaid от рок групата Snow Patrol по време на една от сесиите за колекцията. Началният стих в "Pointless" е част от куплет, който екипът на Lewis създава с талантливия Ed Sheeran.

"Текстът на Ed ("I bring her coffee in the morning, she brings me inner peace" ("Нося й кафе сутрин, тя ми носи вътрешен мир"), мe вдъхнови толкова, че успях да завърша парчето само за ден", споделя Capaldi.

През септември Lewis се завърна ударно със сингъла „Forget me”, който се изкачи право на върха на всички британски музикални класации. „Forget me” е третото парче в репертоара на изпълнителя, генерирало подобен успех на Острова. Сингълът скоростно получи златен сертификат и надмина 100 милиона стрийма в световен мащаб, превръщайки Capaldi в петия изпълнител за 2022 г. (Harry Styles, Taylor Swift, Dave и Sam Smith), чиито сингъл дебютира на 1-ва позиция в Англия.

Още с обявяването на предстоящото му турне билетите за концерта в Arena O2, Лондон, бяха разпродадени, а скоро след това Lewis бе обявен от Официалната британска чарт компания за „King of Streaming” („Кралят на стриймовете“) с глобалния му хит „Someone You Loved”. Парчето е със статус на най-слушаната песен във Великобритания за всички времена.