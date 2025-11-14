Lewis Capaldi представи нов сингъл

Световният изпълнител Lewis Capaldi днес представя сингъла „The Day That I Die“, който излиза заедно с новото му EP „Survive“.

С минималистична пиано атмосфера и дълбок, искрен текст, тракът отразява моменти на човешка крехкост, близост и непресторена честност. Излиза и с lyric video.

EP-то „Survive“ включва четири песни, обединени от обща емоционална линия и силно лично звучене. Изданието идва след интензивен концертен период за Capaldi, включващ ключови участия на големи фестивали и поредица от разпродадени дати през 2025 г.

През юни той издаде сингъла „Survive“, който достигна първо място в британската класация и се превърна в най-бързо продаващия се сингъл за 2025 г.

Паралелно с успехите си, Capaldi продължава да подкрепя инициативи, свързани с психичното здраве, включително съвместна кампания с BetterHelp за предоставяне на безплатни онлайн терапевтични сесии.

„The Day That I Die“