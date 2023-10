LAIBACH на живо в София през ноември

Феновете на безапелационните аудио-визуални музикални спектакли вече са в трепетно очакване за петия концерт на LAIBACH в България. Бандата, известна със силната си поезия и запомнящото се електро-индъстриъл звучене, идва у нас на 26 ноември в столичен клуб.

Както и при предишните гостувания в страната ни, почитателите на дарк музиката със сигурност трябва да бъдат подготвени за феноменално шоу. Музикантите от LAIBACH ще изпълнят на живо в центъра на София парчетата от едноименния на турнето албум „Love Is Still Alive“, както и много други хитове като The Future, Sympathy For The Devil и The Coming Race.

Турнето на LAIBACH започна още в началото на годината, като до момента групата разтърси Италия, Хърватия, Германия, Швеция, Норвегия и много други страни в Европа. След спирката си в България, артистите се отправят към Сърбия, Дания и Естония.

Билетите са в продажба от днес чрез платформата EPAY GO, а първите от тях можете да закупите на преференциална цена от 70,00 лв. (за терен) и 80,00 лв. за VIP (тераса). Организаторите от DS MUSIC, в партньорство с Wrong Events, обещават епично, авангардно шоу и върхови емоции под светлините на прожекторите.

LAIBACH e словенска музикална група, основана през 1980 г. Бандата има завиден бекграунд с над 30 албума зад гърба си, като голяма част от тях издадени от британския инди лейбъл Mute Records, на когото се доверяват Depeche Mode, Goldfrap и други. Музикантите от LAIBACH, още известни като бунтарите на тъмната музика, са муза и на няколко документални филма.