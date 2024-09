Lady Gaga издаде нов албум

След като Lady Gaga приключва снимките на филма „Joker: Folie à Deux“, тя не е готова да се раздели с героинята Harleen „Lee“ Quinzel, известна като Harley Quinn.

Вдъхновена от една от най-емблематичните и хаотични фигури в поп културата, Gaga създава новия си албум "Harlequin". Продуциран съвместно с Michael Polansky, "Harlequin" е разнообразен и сложен, като възхвалява личност, която се радва на опасностите, живее за неопределеното и приема красивия хаос на собствените си мечти. Това е Gaga, каквато не сте я чували досега. Това е "Harlequin".

Наречен още "LG6.5", музикалният проект е първият джаз албум на Gaga след смъртта на Тони Бенет, като е крачка напред в разглеждането на класически стандарти през модерната призма. Harlequin умело преминава през различни стилове, смесвайки джаз, блус, пънк и винтидж поп. Gaga вдъхва нов живот на обичани песни, съчетавайки дълбоката си любов към джаза със свеж, авангарден подход.

Класики като „Good Morning“ и „Get Happy (2024)“ са преосмислени с допълнителни текстове, пречупващи бунтарския дух на Harley, докато „Oh, When The Saints“ и „World On A String“ придобиват нов смисъл чрез високоенергийни аранжименти, които отразяват нейната дива, непокорна природа. „Smile“ се превръща в завладяващ химн на себепознанието и иронията, а песента „The Joker“ се гмурка дълбоко във връзката на Harley с прочутия Joker, давайки на слушателите поглед към тяхната объркана, но дълбока връзка.

Оригиналните песни „Happy Mistake“ и „Folie À Deux“ са емоционалното ядро на албума - суровата уязвимост и хаотична енергия отразяват борбата на Quinn между чувството ѝ за идентичност и изпадането ѝ в лудост. С открояващи се произведения „Gonna Build A Mountain“ и „That's Life“ албумът поема по-интроспективен път, показвайки устойчивостта на Harley, нейната амбиция и способността ѝ да преоткрива себе си дори пред лицето на изпитанията.

Снимка: Анимато Мюзик / UMG

"Harlequin" е създаден, изпълнен и записан между Малибу и прочутото студио Palms в Лас Вегас, докато Gaga завършва резиденцията си Jazz & Piano през лятото на 2024 г. Gaga и Polansky събират музиканти от световна класа, сътрудници и аранжори, за да създадат албум, който улавя духа на Harley Quinn във всяка нота. Gaga е продуцент на всички песни заедно с дългогодишния си сътрудник Benjamin Rice.

Снимка: Анимато Мюзик / UMG

Филмът „Joker: Folie à Deux“ ще бъде пуснат по кината на 4 октомври.