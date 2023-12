Кристина Дончева гостува в радио N-JOY с нова песен

Кристина Дончева гостува в студиото на радио N-JOY, където представи своята нова песен „Душа“.

Певицата сподели подробности за създаването на парчето в шоуто „Над нещата“ с VenZy. „Много години събирах вътре в себе си много неща и дойде един момент, в който просто изпях душата си“, сподели бургаската изпълнителка.

Зад написването на песента стои тонрежисьорът и рап изпълнител Георги Киров (D-Zasta), а музикалният клип е дело на режисьора Деян Панайотов (Dideishan). „Идеята да бъде нежно и красиво е, защото аз така си представям една душа“, разкри Кристина. Тя разказа за процеса на снимане и участието на сина й Виторио и призна, че въпреки майчинската й загриженост забавлението е било огромно за детето й. „Той е много музикален, много обича всичко, свързано с музика и снимане, така че (му достави) голямо удоволствие“, допълни певицата.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

„Аз пресъздавам едни емоции, които достигат до хората, и наистина всеки път давам 100% от себе си, защото, както ми каза преди време Дони: „Ти си целуната от горе“, а това означава, че имаш магията и дарбата да предаваш и да пазиш“, сподели талантливата изпълнителка за отговорността на всеки артист и определи музиката като „начин на живот“, а не работа.

Кристина описа своя син като най-голямото си вдъхновение и основната причина за създаването на дебютното й парче. „Преди да имам дете, бях в голяма дупка“, заяви певицата.

Тя отправи пожелание за доброта и любов към всички слушатели, което можете да чуете в пълното интервю с VenZy в аудиофайла на страницата.