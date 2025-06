Кулинарни вдъхновения от района на Варна - калкан

Кулинарното опознаване на района на Варна продължава, благодарение на д-р Марианна Александрова от MasterChef.

В седмицата, в която голямото лятно турне NJOY Summer гостува на курортен комплекс Златни пясъци, водещата на шоуто "От 10 до 2" Нейа разговаря с талантливата кулинарка, която е от морската ни столица.

Двете обсъждат идеи за типични рецепти от района на Северното Черноморие и днес е ред на една много отличителна риба.

* Изображението е илюстративно

Марианна казва, че калканът е кралят на Черно море, но за жалост твърде често се приготвя само пържен, а деликатното му и еластично месо изпъква много повече с други готварски техники. Нейното предложение е например да се приготви поширан, с богат бульон от костите на самата риба. За рецептата са необходими риба калкан, растително масло, люти чушки, скилидки чесън, червен лук, бяло сухо вино (по възможност от сорта Димят, който много добре кореспондира с морската храна), лимонов сок и сол на вкус.

Чуйте разговора в аудиофайла на страницата.

Марианна е автор на книгата „Гастрономия с история - Варна“ и там можете да откриете пълната рецепта.