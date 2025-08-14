Краткият филм на Lisa „Dream“ ще ви разбие сърцето

Lisa официално се завърна пред камерата. Въпреки че е в разгара на световното турне Deadline на BLACKPINK, тя пусна нов късометражен филм за „Dream“ – песен от дебютния ѝ соло албум Alter Ego. Режисиран от Ojun Kwon и с участие на актьора и модела Кентаро Sakaguchi, проектът бележи първата ѝ актьорска роля след The White Lotus — само че този път историята се развива изцяло под звуците на нейната собствена музика. Изданието заменя сценичните кадри с интимен наративен стил, който пасва на посоката, в която очевидно поема кариерата на Lisa — някъде между поп звезда и водеща актриса.

Видеото започва на погребение, където героинята на Lisa забелязва героя на Sakaguchi. Двамата си тръгват заедно, прекарвайки деня в шофиране по алеи, обградени с дървета, в паралел с текста „Можем да наваксаме, да минем по нашата стара улица“. Междувременно виждаме моменти от предишната им връзка. В една сцена в кухнята тя го пита какво би искал да бъде в следващия живот. Тя казва „дърво“, а той — „езеро“, за да може да отразява дърветата и да я гледа вечно.

В края идва обрата: тя е била сама в колата през цялото време, а на пасажерската седалка стои урна с пепелта на съпруга ѝ. Текстове като „Когато ми липсваш / Звъня ти, но не мога да се свържа / Не знам къде спиш напоследък / Но може би ще те видя в сънищата си“ придобиват друг смисъл тук — в песента става дума за емоционално недостъпен човек, а във филма – за по-разбиваща сърцето история.

Филмът завършва на езеро, заобиколено от дървета, където Lisa разпръсква останките на любимия си — директен отговор на по-ранния им разговор. Видеото превръща „Dream“ от песен за копнеж в история за загуба, където сънищата не са просто символични, а единственото място, където тя все още може да го открие.

Lisa отново е на екран

Lisa няма намерение да забавя темпото си пред камерата. Току-що излязла от пробивната си роля като Мук в The White Lotus — изпълнение, което може да ѝ донесе „Еми“, ако целият актьорски състав спечели наградата за изключителен драматичен сериал — звездата на BLACKPINK обяви изненадващ късометражен филм за „Dream“, 13-ата песен от дебютния ѝ албум Alter Ego.

Премиерата е на 13 август в 23:00 ET. Проектът събира Lisa с японския актьор и модел Кентаро Sakaguchi и сценарист-режисьора Ojun Kwon. В анонса си тя го описва като „емоционална, красива история, която скоро ще бъде ваша“, намеквайки за интимен и романтичен сюжет. Първите кадри показват двамата в черно-бяла прегръдка, отразяваща сладко-горчивото желание на песента за още един шанс в любовта.

Изданието излиза точно преди следващите високoенергийни спирки от турнето Deadline на BLACKPINK — стадион „Уембли“ на 15 и 16 август, които със сигурност ще разкрият още от промяната в динамиката на групата, забелязана още в началото. Но за соловата кариера на Lisa, главна роля в романтичен късометражен филм е още една точка в профила ѝ в IMDb — в който вече фигурира актьорски дебют, получил одобрението на критиците — докато тя продължава да изгражда автобиография, която излиза далеч отвъд сцената на K-pop.