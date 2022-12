Kevo Muney подарява на феновете си нов микстейп

Един от най-успешно изгряващите соул/рап певци, Kevo Muney, най-популярен със златно сертификарания си хит “Leave Someday”, сподели своя нов микстейп, KEVO MUNEY X LIL MUNEY.

Записът включва скорошни хитове като “Just When I Thought”, “No Gravity” и “Lil Muney Flow”, всички придружени от официални музикални видеоклипове.

В допълнение, съкратено акустично изпълнение на живо от проекта на мощната „Risk It All“ – включено в микстейпа с 18 песни като ексклузивен бонус трак – направи премиера по-рано тази седмица.

Сега с над 650 милиона стриймвания по целия свят и нарастващ брой, Kevo Muney спечели признание като един от основните артисти на Мемфис за връщането на душата в хип-хопа с въздействащи песни, написани от място на истина и автентичност – някои мотивиращи и инспириращи, други вдъхновени от болка и лична борба. Най-малкото дете от осем братя и сестри, Muney израства в един от най-трудните квартали в Южен Мемфис. Той за първи път се възползва от нарастващия си талант, като пуска фрийстайлове във Facebook, рапирайки произволни бийтове, които намира в YouTube. Революционният проект от 2018 г., WHO AM I, беше последван през следващата година от хитовия микстейп, BABY G.O.A.T, подчертан от въздействащата си обложка и сингли като „Everythang Changed“, „Crying Out Loud“ и „Oh God (Feat. BlocBoy JB)”.

Въпреки глобалното затваряне през 2020 г. Кеvо поддържа невероятното си темпо, като отприщи широка серия от издания, обхващащи колаборации като „Amen (Feat. Kevin Gates)“ до блокбъстъра „Leave Some Day“, последният от които спечели RIAA златен сертификат с повече от 500 милиона стриймвания в световен мащаб и класации в Apple Music, Spotify, SoundCloud и Shazam. В допълнение, официалният придружаващ музикален видеоклип на песента натрупа близо 10 милиона индивидуални гледания чрез YouTube. Сякаш това не беше достатъчно, звездният „Leave Some Day (Remix) [Feat. Lil Durk]“ се придружава от официално музикално видео, което може да се похвали с близо 6 милиона гледания.

Днешното издание на KEVO MUNEY X LIL MUNEY поставя началото на 2022 г. за 22-годишния рапър, с демонстрационни моменти, включително прочутата му почит към родния му град, „Memphis“.

„Когато се надувате, това означава, че губите скромността си“, казва Kevo Muney. „Не искам да бъда надменен. Просто ме оставете там и вижте на какво съм способен”.

Снимка: Atlantic Records

KEVO MUNEY X LIL MUNEY е наличен сега чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик във всички дигитални платформи и стрийминг услуги.