Kelly Clarkson обяви делукс версия на албума „chemistry”

Световната суперзвезда, носител на награда Grammy – Kelly Clarkson, анонсира разширена луксозна версия на своя десети студиен албум – „chemistry“, която ще излезе на 22-ри септември чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик. Колекцията от 22 песни включва 5 чисто нови парчета, заедно с ремикси и много други.

Откакто излезе през юни, „chemistry“ получава силна подкрепа от феновете и критиците. Албумът беше определен като „завладяващ“ от „The New Yorker“, а „Vulture“ заяви: “‘chemistry’ представя Clarkson в нейния най-дързък и освободен вид“. Той е обявен за „нейният най-уязвим проект след „My December““ от „Rolling Stone“ и нейната „най-триумфална творба след „Stronger“ от 2011 г. и вероятно дори „Breakaway“ от 2004 г.“ от „Page Six“. Албумът се вписва идеално в каталога от хитове на Clarkson от последните две десетилетия – както беше доказано от нейното хитово ексклузивно шоу в Лас Вегас – „chemistry…an intimate night with Kelly Clarkson“.

Clarkson ще отбележи издаването на „chemistry (deluxe)“ с изпълнение на живо от „Rockefeller Plaza“ на 22-ри септември. То ще бъде последвано от изпълнение на „iHeartRadio Music Festival“ в Лас Вегас на 23-ти септември. Също така, тя се присъединява към изпълнителите на концерта „We Can Survive“ на 14-ти октомври в „Prudential Center“ в Нюарк, Ню Джърси.

Kelly Clarkson, е продала над 25 милиона албума и 40 милиона сингъла в цял свят. Родената в Тексас певица и автор на песни, за първи път стана известна през 2002 г., като победител в първия сезон на „American Idol“, и бързо се превърна в една от най-добрите изпълнителки на поп сингли. Тя е и първия артист, оглавил класациите за поп, кънтри, денс и съвременна музика на „Billboard“. “chemistry” е нейният десети студиен албум и трето дългосвирещо издание с Atlantic Records, след „Meaning of Life“ от 2017 г. и „When Christmas Comes Around“ от 2021 г. Междувременно, нейното дневно токшоу, носител на множество награди „Emmy“ – „The Kelly Clarkson Show“, се подготвя за преместване в Ню Йорк за предстоящия си 5-ти сезон. Също така, шоуто вече е продължено до 2025 г.