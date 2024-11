Kelly Clarkson издаде луксозния албум "When Christmas Comes Around: Again"

Kelly Clarkson отбелязва празничния сезон със специалното луксозно издание на албума „When Christmas Comes Around… Again“.

Преиздаването на нейния номиниран за Grammy девети студиен албум от 2021 г., включва две нови песни, копродуцирани от световно известния изпълнител и продуцент Mark Ronson: „You For Christmas“ и кавър на „Sleigh Ride“. “You For Christmas” е най-новото оригинално издание на Clarkson след нейния номиниран за Grammy десети студиен албум – „chemistry“ от 2023 г.

Една от най-популярните изпълнителки на тази епоха, Kelly Clarkson е продала над 25 милиона албума и 40 милиона сингъла в цял свят. Родената в Тексас певица и автор на песни за първи път стана известна през 2002 г. като победител в първия сезон на „American Idol“ и бързо се превърна в една от най-добрите изпълнителки на поп сингли, както и в първия артист, оглавил класациите за поп, кънтри, денс и съвременна музика на Billboard. Междувременно на малкия екран, нейното дневно токшоу, носител на множество награди Emmy – „The Kelly Clarkson Show“, току-що стартира своя шести сезон – вторият за шоуто откакто се премести в Ню Йорк.

Снимка: WMG

„When Christmas Comes Around… Again“ е наличен сега чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.