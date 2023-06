Kelly Clarkson сподели песента „i hate love“

Носителката на Grammy световната суперзвезда Kelly Clarkson си партнира с виртуоза на банджото Steve Martin в новата песен „i hate love“ – най-новата от нейния дългоочакван десети студиен албум „chemistry“, който излиза на 23 юни и е достъпен за предварителна поръчка сега чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.

Песента пристига заедно със специално видео, заснето от едновечерното представление на Clarkson на живо в подкрепа на албума ѝ -„chemistry“ миналия месец в Belasco Theatre в Лос Анджелис, режисирано/продуцирано от Weiss Eubanks и Jonny Mars.

„Невероятните банджо умения, които чувате в тази песен, са представени от единствения Steve Martin! Бих избрал Martin пред Gosling при всяка възможност!“ – KELLY CLARKSON

„i hate love“ идва след веселия сингъл „favorite kind of high“, който беше определен като „страстна лятна песен“ от Billboard. Междувременно двойните сингли „mine” / „me” послужиха за представяне на колекцията от 14 песни, похвалени за „задълбочено чувство и безупречност с извисяващи се вокали“ от The New York Times, двете песни за първи път показаха толкова сложни текстове в проекта, който се разработва в продължение на три години.

„Да имаш химия с някого е невероятно и завладяващо чувство. Сякаш нямате избор по въпроса. Просто сте привлечени един към друг. Това може да бъде както добро и така лошо. Този албум ви отвежда по всеки път, по който химията може да ви отведе.” - споделя Kelly Clarkson

Kelly Clarkson е продала повече от 25 милиона албума и 40 милиона сингъла по целия свят. Родената в Тексас певица и автор на песни за първи път стана известна през 2002 г. като победител в първия сезон на American Idol и бързо се превърна в един от най-добрите поп изпълнители, оглавила поп, кънтри и танцовите класации на Billboard. “chemistry” e нейния десети студиен албум и трето дългосвирещо издание с Atlantic Records, след "Meaning of Life" от 2017 г. и "When Christmas Comes Around" от 2021 г. Междувременно на малкия екран нейното дневно токшоу, наградено с множество награди Emmy – “The Kelly Clarkson Show”, се подготвя за преместване в Ню Йорк за предстоящия 5-ти сезон.



"chemistry" съдържание:

01. skip this part

02. mine

03. high road

04. me

05. down to you

06. chemistry

07. favorite kind of high

08. magic

09. lighthouse

10. rock hudson

11. my mistake

12. red flag collector

13. i hate love (feat. Steve Martin)

14. that’s right (feat. Sheila E.)