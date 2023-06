Новият албум на Kelly Clarkson вече е факт

Kelly Clarkson сподели дългоочаквания си десети студиен албум – „chemistry“.

Колекцията от 14 песни включва продукция от дългогодишните сътрудници Jesse Shatkin и Jason Halbert, с мелодии и текстове, ръководени от Clarkson.

Chemistry беше анонсиран за първи път чрез двойните сингли “mine” / “me”, които получиха похвали след издаването си от The New York Times за тяхната “дълбочина на усещане и безупречни, извисяващи се вокали“.

След оптимистичния, готов за лятото сингъл “favorite kind of high”, “i hate love” с участието на Steve Martin и изпълнения със самоувереност “red flag collector”, разнообразието от песни продължава да демонстрира сложността на текстовете в проекта, създаван в продължение на три години. Clarkson излъчва увереност и възстановена независимост в акцента на албума „Rock Hudson“, докато легендарната Sheila E. се присъединява за островно бягство в заключителната песен „that’s right“ и нейният откровен лиризъм изпъква в завладяващо красивата балада „lighthouse“.

Избирайки да демонстрира същността на албума чрез изпълнения на живо, Clarkson продължава да споделя клипове, взети от нейното еднократно изпълнение на „chemistry‘ в Лос Анджелис. Миналата седмица беше премиерата на „lighthouse“, режисиран/продуциран от Weiss Eubanks и Jonny Mars.

Chemistry пристига преди ексклузивното шоу в Лас Вегас – „chemistry…an intimate night with Kelly Clarkson“, което ще се състои на 28-ми юли 2023 г. в „Bakkt Theatre“ в „Planet Hollywood Resort & Casino“. Проектирано специално за сцената на „Bakkt Theatre“, Clarkson и нейната дългогодишна група ще потопят феновете в интимно музикално изживяване, което обхваща нейния двадесетгодишен каталог, пълен с награждавани хитове. Clarkson също така ще има изпълнение на 22-ри септември като част от Citi Summer Concert Series на TODAY Show за 2023 година, както и на 23-ти септември – на iHeartRadio Music Festival в Лас Вегас.

„Да имаш химия с някого е невероятно и завладяващо чувство. Сякаш нямате избор по въпроса. Просто сте привлечени един към друг. Това може да бъде както добро, така и лошо. Този албум ви отвежда по всеки път, по който химията може да ви отведе”, казва певицата.

Снимка: WMG

Една от най-популярните изпълнителки на тази епоха, Kelly Clarkson е продала над 25 милиона албума и 40 милиона сингъла в цял свят. Родената в Тексас певица и автор на песни за първи път стана известна през 2002 г. като победител в първия сезон на American Idol и бързо се превърна в една от най-добрите изпълнителки на поп сингли, както и в първия артист, оглавил класациите за поп, кънтри, денс и съвременна музика на „Billboard“. “Chemistry” е нейният десети студиен албум и трето дългосвирещо издание с Atlantic Records, след „Meaning of Life“ от 2017 г. и „When Christmas Comes Around“ от 2021 г. Междувременно на малкия екран, нейното дневно токшоу, носител на множество награди „Emmy“ – „The Kelly Clarkson Show“, се подготвя за преместване в Ню Йорк за предстоящия си 5-ти сезон (като шоуто вече е продължено до 2025 г.).

Снимка: WMG

chemistry track list:

1. skip this part

2. mine

3. high road

4. me

5. down to you

6. chemistry

7. favorite kind of high

8. magic

9. lighthouse

10. rock hudson

11. my mistake

12. red flag collector

13. i hate love (feat. Steve Martin)

14. that’s right (feat. Sheila E.)

Албумът „chemistry“ вече е наличен чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.