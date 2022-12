Глобалните суперзвезди Kelly Clarkson и Ariana Grande започват празничния сезон със зашеметяващо изпълнение на живо на техния оригинален дует "Santa, Can't You Hear Me".

Изпълнението беше излъчено като част от празничния спектакъл на NBC – Kelly Clarkson Presents: When Christmas Comes Around, който включваше акценти от деветия студиен албум на Clarkson, номиниран за награда GRAMMY – When Christmas Comes Around…

Снимка: Atlantic Records / Carter Smith

Записът изследва широк спектър от празнични емоции и преживявания, подплатени от несравнимите, мощни вокали на Clarkson. Албумът също така включва веселото, открояващо се парче „Glow“ (с участието на Chris Stapleton) и изключително дръзкия сингъл „Christmas Isn't Canceled (Just You)“, последният от които беше определен като „нахакано парче“ от Entertainment Weekly и „пропит с вдъхновение“ от USA Today. Колекцията от 15 песни събра Clarkson отново с дългогодишните ѝ сътрудници Jason Halbert, Jesse Shatkin и други, за микс от нови оригинални песни и коледни класики.

"Santa, Can't You Hear Me" вече е наличен чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.

Снимка: Atlantic Records / Carter Smith

За Kelly Clarkson:

Водещата на токшоу, носител на награди Emmy и GRAMMY, артист, и победител в първи сезон на American Idol, Kelly Clarkson е един от най-популярните изпълнители на тази епоха, с глобални продажби от над 25 милиона албума и 40 милиона сингъла. В момента Clarkson снима четвърти сезон на собственото си дневно токшоу, носител на множество награди Emmy – The Kelly Clarkson Show, което вече е избрано за 5-ти и 6-ти сезон.

Родената в Тексас певица и автор на песни за първи път стана известна през 2002 г. като победител в първия сезон на American Idol. Последва дебютният сингъл на Clarkson – „A Moment Like This“, който бързо стигна до #1 в Billboard Hot 100, като в крайна сметка се класира като най-продаваният сингъл за годината в САЩ. Освен това, Clarkson е един от най-добрите изпълнители на поп сингли, със 17 мултиплатинени, платинени и златно сертифицирани сингъла в цял свят, включително глобални фаворити като „Miss Independent“ и „Because of You“. Clarkson има издадени девет студийни албума (Thankful, Breakaway, My December, All I Ever Wanted, Stronger, Wrapped in Red, Piece By Piece, Meaning of Life, When Christmas Comes Around...), един албум с най-големите хитове и две детски книги (влезлият в Топ 10 на New York Times бестселър – „River Rose and the Magical Lullaby“ и продължението „River Rose and the Magical Christmas“).

Тя е носител на редица награди, включително три последователни Daytime Emmy Awards за „Изключителен водещ на развлекателно токшоу“ на The Kelly Clarkson Show, три награди GRAMMY, четири American Music Awards, три MTV Video Music Awards, две Academy of Country Music Awards, две American Country Awards и една Country Music Association Awards. Тя е и първият изпълнител, оглавил всяка от класациите за поп, съвременна музика за възрастни, кънтри и денс музика на Billboard и също така е печелившият треньор в сезони 14, 15, 17 и 21 на The Voice.