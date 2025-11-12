Kehlani представя нов сингъл

Kehlani представя зашеметяващ нов сингъл.

Седемкратната номинирана за награда Grammy и мултиплатинена изпълнителка пусна парчето „Out The Window“, което бележи завръщането на R&B визионерката, дефинирано от сурова емоция и уязвим текст.

Водена от нейната характерна смесица от соул вокали и хипнотична R&B продукция, песента показва дълбочината, която продължава да прави Kehlani една от най-магнетичните разказвачки в жанра. След забележителна година, в която беше издадена „Folded“, която донесе на Kehlani първото ѝ самостоятелно място на Billboard №1 в Rhythmic Airplay Chart и току-що надмина 300 милиона стриймвания в световен мащаб, Kehlani продължава серията си с „Out The Window“ – звук, който е едновременно интимен и кинематографичен и е готов да се превърне в друг определящ кариерата ѝ химн.

„Out The Window“ е достъпен чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.

Снимка: WMG

Kehlani ще ви отвори очите, ще отвори ума ви и сърцето ви. Колкото и откровена да е за живота, похотта и любовта, музиката ѝ заема извисено ниво дори над най-високите нива, но остава дълбоко човешка и достъпна с всяко слушане. Към днешна дата тя е спечелила над 20 златни и платинени сертификата, събрала е над 5 милиарда стриймвания и е получила седем номинации за награда Grammy. През 2024 г. Kehlani доминираше културния разговор с четвъртия си дългосвирещ албум „CRASH“, спечелвайки номинация за Grammy за „Най-добър прогресив R&B албум“, докато хитовият сингъл „After Hours“ спечели награда за „Най-добро R&B изпълнение“ и събра над 279 милиона стрийминга. Обиколила е световни сцени и е разпродала легендарни места, включително Barclays Center в Бруклин, The O2 Arena в Лондон, Chase Center в Сан Франциско и Kia Forum в Лос Анджелис. След аплодирания от критиката микстейп While We Wait 2, тя даде началото на нова ера със сингъла си от 2025 г. „Folded“ – извисяващ се химн, който вече е натрупал над 300 милиона стриймвания по целия свят, спечели първото си самостоятелно място в Billboard №1 в Rhythmic Airplay Chart и зае първото място в R&B класациите на Apple Music както в САЩ, така и във Великобритания. В класациите на Billboard песента достигна №18 в Hot 100, №37 в Global 200 и вдъхнови звездния Folded Homage Pack, включващ нови интерпретации от Toni Braxton, Brandy, JoJo, Mario, Ne-Yo и Tank.

Нейното скорошно сътрудничество с Карди Би, „Safe“, плени слушателите по целия свят, натрупвайки над 43,6 милиона стриймвания, а музикалното видео генерира 1,8 милиона гледания само за 24 часа. Кehlani е един от най-обичаните гласове на R&B - казва истината, новатор и артист, който продължава да предефинира жанра по свои собствени правила.