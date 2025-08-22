Късаме синджира с "Голям Прас!" от 5 септември в кината

Този септември най-добрият ловец на животни е…прасе!

В "Голям Прас!" едноименният герой вече е хванал всичко – от миризлив пор, през коала с лош нрав, до мил омар, но най-новата му мисия е нещо съвсем различно. Той трябва да върне танцуващия слон с голямо сърце Пикълс обратно при Лорд Скокльо – маниакален шоумен от Лас Вегас. Залогът? Един милион долара. Само че нищо не е толкова просто. Пикълс е оптимистка, изпълнена с живот и мечти и докато двамата бягат от фанатична активистка за права на животните и пресичат целия свят, Голям Прас започва да се разкъсва от вътрешни противоречия и да се пита дали мисията си струва цената и не е ли време да се откаже от наградата в името на приятелството.

Снимка: Форум Филм България

Жанр: Анимация, семеен, комедия

С участието на: Джейсън Съдейкис, Лили Сингх, Анди Съркис, Рейн Уилсън, Хана Гадсби, РуПол

Режисьори: Дейвид Файс, Чинзия Анджелини

Сценаристи: Дейв Розенбаум, Тейлър Уерин

По мотиви

от книгата: Pete and Pickles на Бъркли Бретед

Продуценти: Адам Нейгъл, Питър Нейгъл, Дейв Розенбаум

Късаме синджира с "Голям Прас!" от 5 септември само в кината.