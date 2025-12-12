Karl Lagerfeld представя Ikonik – ново отличително дуо парфюми в скулптурни флакони

През последните четири десетилетия Karl Lagerfeld изгражда впечатляващо ароматно наследство, в което внимателно подбраните съставки и отличителният дизайн на флаконите вървят ръка за ръка с многоликата творческа визия на своя емблематичен основател.

Днес Къщата отваря нова страница в ароматната си история с представянето на Karl Ikonik – дуо от парфюми, вдъхновени от легендарния стил и силует на Карл Лагерфелд.

Karl Ikonik за нея е бляскав дървесно-амброво-флорален аромат, а Karl Ikonik за него – смел амброво-фужерен eau de parfum. И двата аромата са представени в иновативни, скулптурни флакони, които директно препращат към разпознаваемия образ на дизайнера – един от най-иконичните в света на модата.

Флаконите са изработени от стъкло с хромиран завършек:

розово злато за дамския Karl Ikonik

сребро за мъжкия Karl Ikonik

Дизайнът улавя емблематичните детайли на Карл Лагерфелд – изправената стойка, характерната поза, ръкавиците без пръсти и прочутата конска опашка, превръщайки флаконите в желани колекционерски обекти.

Всяка кутия е завършена с холографска интерпретация на силуета на Карл Лагерфелд, която допълва цвета на аромата и подчертава наследството на една от най-влиятелните фигури в съвременната мода.

Два eau de parfum с усещане за бъдеща класика

Karl Ikonik за нея

Ослепителен, чувствен, гурме-флорален

Малина и роза се разгръщат в свежо и сияйно начало. Сърцето разкрива бял букет от жасмин самбак и тубероза, обгърнат от деликатната сладост на лешников макарон. В базата кремообразното сандалово дърво и хаитянският ветивер придават топлина и фина чувственост, която остава дълго върху кожата.

„Исках да създам аромат, който интерпретира жасмина, оцветен с розово-златисти нюанси, с пищни и модерни отражения. Кремообразното сандалово дърво в основата завършва композицията с мекота и елегантност.“

Мари Саламан

Karl Ikonik за него

Оригинален, наситен, амброво-фужерен

Зърната тонка – ключовата съставка в композицията – са използвани в цялост, разкривайки солени и гурме нюанси. Кокосовата дървесина придава дълбочина и структура, омекотена от кремообразно сандалово дърво. Свежите връхни нотки на градински чай, мадагаскарски джинджифил, листа от мандарина и абсолют от портокалов цвят оформят модерен, дълготраен фужерен аромат с подчертана увереност.

„Избрахме eau de parfum формат, за да използваме зърната тонка от началото до края на композицията и да създадем иновативна и характерна мъжка нотка с висока наситеност.“

Емили Коперман и Пиер Геро

За Karl Lagerfeld

Maison Karl Lagerfeld въплъщава емблематичната визия и дизайнерска естетика на своя основател, съчетани със съвременен и напредничав дух. ДНК-то на марката е белязано от страст, интуиция и безгранична креативност.

С характерната си парижка рок-шик естетика, Karl Lagerfeld предлага prêt-à-porter колекции за жени, мъже и деца, както и чанти, малки кожени аксесоари, обувки, парфюми, очила и други. Артистичният директор Хун Ким ръководи творческата визия на Къщата, а част от семейството на марката са още Карин Ройтфелд, Себастиен Жондо и Амбър Валета.

Karl Lagerfeld разполага с над 200 бутика по целия свят и силно онлайн присъствие чрез karl.com, който обслужва клиенти в 96 държави.

През 2019 г. марката се присъединява към Fashion Pact – глобална инициатива за устойчиво развитие на модната индустрия с фокус върху климата, биоразнообразието и опазването на океаните.

Вдъхновението от Karl Ikonik можеш да усетиш и отблизо – включи се в играта на радио N-JOY и си подари шанс за този емблематичен ароматен дуо подарък.