„Кръв по снега“ и “Трите супер прасета“

В днешното издание на рубриката "За книгите и други приятели" Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни обсъдиха още две заглавия.

Романът „Кръв по снега“ от Ю Несбьо потапя в красивата мрачна лирика на търсенето на любов, съпътствано от нежността, извираща от сърцето на един наемен убиец. Динамичен, завладяващ, с тънка хуморна нотка и голяма доза романтика.

Новата цветна история за “Трите супер прасета“ от Клеър Еванс в превод от Мария Донева ни подсказва да четем, да се учим, да разсъждаваме и да се обединяваме. Раздаваме справедливост с трите супер прасета, гоним вълк-беглец и се измъкваме от него посредством силата на ума.