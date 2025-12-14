Две усмивки с двоен подарък Karl Lagerfeld Ikonik

Коледа по N-JOY тази година звъни… буквално!

Регистрирай се на сайта на радио N-JOY и бъди на линия, защото всеки момент може да чуеш гласа на Нейа от другата страна. Ако късметът е на твоя страна и вдигнеш телефона навреме, те чака закачлив коледен въпрос и двойна награда!

Говорим за Karl Lagerfeld Ikonik Eau de Parfum - 60 мл дамски и 60 мл мъжки аромат. Перфектен подарък за теб и за човека, с когото искаш да споделиш празничните мигове. Наградата е осигурена от парфюмерии Douglas и радио N-JOY.

Регистрирай се, слушай N-JOY и дръж телефона си наблизо… защото Коледа обича да изненадва!