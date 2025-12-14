Дари любов за Коледа с Birse

Заблести за празниците в коледната игра на радио N-JOY и бижутерия BirSe!
Тази седмица можеш да спечелиш три изискани награди от нашите приятели от BirSe, създадени да носят блясък, стил и празнично настроение
Как да участваш?
Влез в сайта birse.bg, избери бижу, което харесваш, и го сподели в дневната публикация във Facebook страницата на радио N-JOY.
Всеки ден можеш да участваш и в трите категории:
– сребърно бижу на стойност до 500 лв.
– златно бижу на стойност до 1000 лв.
– диамантено бижу на стойност до 1500 лв.
В края на седмицата ще изтеглим трима печеливши – по един от всяка категория.
Спечели бижу за себе си или за любим човек и подари любов за Коледа с радио N-JOY и бижута Birse.