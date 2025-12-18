Стартираме новата година на MAX с фитнеси Pulse и Pulse MAX

Стартираме годината на MAX по радио N-JOY с фитнеси Pulse и тeхния уникален абонамент Pulse MAX.
Влизай във Facebook страницата на радио N-JOY, отговори правилно на дневния ни въпрос и може да спечелиш Pulse MAX - единствения фитнес абонамент с включена здравна застраховка - подарък за цяла година!
Понеже се грижим за теб, ти даваме още един шанс за същата страхотна награда в Instagram профила на радио N-JOY.
Зареди късмета си на MAX и започни да спортуваш тази година с фитнеси Pulse. Всеки ден един от вас може да спечели едноседмична карта за фитнеси Pulse.
В края на седмицата теглим и голямата награда: Едногодишна карта за фитнеси Pulse с подарък здравна застраховка, с покритие от 1000 лв.
Pulse - символ на по-добър живот, сигурност и цялостна грижа за себе си, както отвътре, така и отвън.
Прочети пълните условия на играта тук.
С услугата Pulse MAX, Pulse надгражда традиционната фитнес услуга, като предоставя допълнително здравно осигуряване, съобразено с новите приоритети на съвременното общество – по-добър живот, сигурност и цялостна грижа за себе си, както отвътре, така и отвън.
Когато закупиш абонамент в Pulse, получаваш нещо, което никой друг фитнес в България не предлага – комбинация от тренировки, спа и допълнително здравно осигуряване в една обща услуга. Това е нов стандарт в подхода към личното здраве и благополучие.
Pulse MAX добавя реална и осезаема стойност към твоя абонамент, като предоставя до 1000 лв годишно здравно покритие – прегледи, изследвания, манипулации и медицински услуги при необходимост.
Pulse MAX осигурява увереност, че се грижиш за себе си на всички нива – не само докато тренираш, но и в ежедневието си.
Pulse е единственият фитнес, който не ти предлага само тренировки,предлага ти и здраве!