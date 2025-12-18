Стартираме новата година на MAX с фитнеси Pulse и Pulse MAX

Стартираме годината на MAX по радио N-JOY с фитнеси Pulse и тeхния уникален абонамент Pulse MAX.

В края на седмицата теглим и голямата награда: Едногодишна карта за фитнеси Pulse с подарък здравна застраховка, с покритие от 1000 лв.

Pulse - символ на по-добър живот, сигурност и цялостна грижа за себе си, както отвътре, така и отвън.

С услугата Pulse MAX, Pulse надгражда традиционната фитнес услуга, като предоставя допълнително здравно осигуряване, съобразено с новите приоритети на съвременното общество – по-добър живот, сигурност и цялостна грижа за себе си, както отвътре, така и отвън.

Когато закупиш абонамент в Pulse, получаваш нещо, което никой друг фитнес в България не предлага – комбинация от тренировки, спа и допълнително здравно осигуряване в една обща услуга. Това е нов стандарт в подхода към личното здраве и благополучие.

Pulse MAX добавя реална и осезаема стойност към твоя абонамент, като предоставя до 1000 лв годишно здравно покритие – прегледи, изследвания, манипулации и медицински услуги при необходимост.

Pulse MAX осигурява увереност, че се грижиш за себе си на всички нива – не само докато тренираш, но и в ежедневието си.

Pulse е единственият фитнес, който не ти предлага само тренировки,предлага ти и здраве!