Правила на играта “Стартираме годината на MAX с фитнеси Pulse и Pulse MAX“

I. Организатори на играта “Стартираме годината на MAX с фитнеси Pulse и Pulse MAX“ (наричана по-долу “Играта”) са:

1. „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)

2. „Пулс мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 203779555

II. Продължителност на Играта

3. Играта стартира на 05.01.2026. в 08:00 часа г. и продължава до 09.01.2026 г. до 17:00 часа, включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта

4. Играта се провежда на територията на Република България на Facebook страницата на радио N-JOY – https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

5. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което има личен профил във Facebook и Instagram и отговори на един от дневните въпроси чрез коментар под публикацията със съответния въпрос във Facebook страницата на радио N-JOY и/или на седмичния въпрос в Instagram страницата на радио N-JOY.

6. От 05.01.2026 г. до 09.01.2026 г. всеки ден от срока на Играта на Facebook профила на радио N-JOY ще бъдe задаван дневен въпрос, а в понеделник за срока на играта на Instagram страницата на радио N-JOY ще бъде зададен един въпрос. Всеки желаещ да участва в Играта следва да отговори правилно чрез публикуване на коментар, съдържащ отговор на поне един дневен въпрос за срока на Играта до 17:00 часа в деня на публикуване на съответния въпрос и автоматично става участник в Играта и се включва в тегленето на наградите. Отговори на въпрос, направени след 17:00 часа е деня на публикуване, не участват за тегленето на съответната награда.

7. Всеки участник, отговорил на въпрос, участва за тегленето на наградите веднъж, независимо от броя на отговорите, които е дал на съответния въпрос.

Награди

8. Награди: четирима участника ще спечелят седмични карти за фитнеси Pulse и двама участника ще спечелят всеки по 1 (една) награда – 1 карта с едногодишен абонамент за възрастен във фитнеси Pulse със здравна застраховка Pulse MAX на стойност 1000 лева.

9. Наградата в Играта се осигурява от „Пулс мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 203779555.

IV. Теглене на наградата, обявяване на печелившия и получаване на наградата

10. Тегленето на наградата се извършва от представители на Радиото. Тегленето на наградата се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници, дали верен отговор на поне един от въпросите за срока на Играта. Имената на участника, спечелил наградата в играта, се обявяват всеки ден в ефира на радио N-JOY след 18:00 часа и се публикува на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/. Печелившият участник се обявява чрез съобщаване на името от Facebook профила, от който е публикуван отговор.

11. Facebook профилът, от който участникът е отговорил на въпроса, служи като идентификация за конкретния участник.

12. С оглед получаване на наградата, печелившият участник трябва да изпрати на Радиото своите две имена, адрес на електронна поща и телефон за връзка, в срок до 18:00 часа на 16.01.2026 г., на лично съобщение във Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/ от профила, от който е публикувал отговор. В случай, че даденият участник не изпрати съобщение в указания срок и/или не от профила, от които е публикувал коментар и/или не с всичката необходима информация по предходното изречение, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.

13. Наградата на печелившия участник се изпраща от „Пулс мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 203779555, по електронен път, след уговаряне на имейл адрес за получаване. Наградата е под формата на електронен ваучер, придружен с инструкции за прилагане. Печелившият участник може да я използва не по-късно от 3 месеца от датата на издаване.

14. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта и се е легитимирал с документ за самоличност при получаване на наградата. Наградите се получават лично от спечелилия участник.

15. Радиото не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни, неточен телефонен номер за контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Радиото.

16. Наградите не могат да бъдат заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

17. Радиото не носи отговорност за предоставената награда, както и за нейното използване включително, но не само, за последици, свързани с използването на наградата.

V. Други условия

18. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградата на спечелилия участник. С участието си в Играта печелившият участник се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат предоставени от Радиото на „Пулс мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 203779555 с оглед получаване на наградата. След приключване на Играта, направените регистрации/регистрационни форми и всички предоставени в тях данни във връзка с участието в Играта, ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след приключване на Играта.

19. Приемайки награда с пазарна стойност над 100 лева, печелившият участник се счита за уведомен, че същата е облагаема с окончателен данък по смисъла на чл. 13 и чл. 38, ал. 14, от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ). Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на ЗДДФЛ, във връзка с &1, т.62 от ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100,00 лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Наградата, която се предоставя в настоящата игра ПРЕДСТАВЛЯВА облагаем доход за физическото лице, като в този случай при получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Когато наградата е на стойност над 100,00 лева с ДДС, от „Пулс мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 203779555 съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък. В тази връзка печелившите участници доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за попълването на приемо-предавателния протокол. Удържаният и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

20. С участието си в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

21. Право на участие в Играта нямат служители на Организаторите и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

22. Радиото не носи отговорност за регистрации, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

23. Организаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефонен номер за контакт или неверен, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Организаторите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето или използването на съответната награда.

24. Организаторите имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

25. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].

26. Задълженията на Организаторите се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

27. Настоящите правила се публикуват на уеб сайта на Радио N-JOY - www.njoy.bg, като Организаторите си запазват правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта www.njoy.bg.