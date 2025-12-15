На живо
Спечели покана за двама за мюзикъла Дон Жуан

Публикувано на 18 Декември 2025
От създателите на Notre Dame de Paris идва едно от най-очакваните музикални събития! Обновената версия на френско-канадския мюзикъл Дон Жуан ще има европейска премиера в НДК – София, в периода 28 януари – 1 февруари.

Вдъхновен от класическата история на Молиер, мюзикълът впечатлява с мащабна продукция, над 60 изпълнители на сцената, динамични сценични дуели, живи ефекти и хореография, базирана на испански танци и фламенко.

Потопи се в магията! Включи се в играта във Facebook страницата на радио N-JOY и спечели покана за двама за представление в зала 1 на НДК е периода 28 януари - 1 февруари!

Прочети пълните условия на играта тук. 

