Спечели покана за двама за мюзикъла Дон Жуан

От създателите на Notre Dame de Paris идва едно от най-очакваните музикални събития! Обновената версия на френско-канадския мюзикъл Дон Жуан ще има европейска премиера в НДК – София, в периода 28 януари – 1 февруари.

Вдъхновен от класическата история на Молиер, мюзикълът впечатлява с мащабна продукция, над 60 изпълнители на сцената, динамични сценични дуели, живи ефекти и хореография, базирана на испански танци и фламенко.

Вдъхновен от класическата история на Молиер, мюзикълът впечатлява с мащабна продукция, над 60 изпълнители на сцената, динамични сценични дуели, живи ефекти и хореография, базирана на испански танци и фламенко.

