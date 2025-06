Кулинарят Николай Немигенчев се в включи в инициативата „Зелената седмица“, която се провежда от 2 до 8 юни 2025 г.

Под мотото „Отговорни към природата заедно“ ще разгледаме теми, свързани с опазването на околната среда и устойчивия начин на живот.

Храната е неизменна част от живота ни, но често тя бива разхищавана. По тази тема разговаряха водещата на шоуто "От 10 до 2" Нейа и шеф Немигенчев.

Чуйте неговите съвети в аудиофайла на страницата.