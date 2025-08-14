Гледайте новото видео на Justin Bieber

Justin Bieber се разголи – буквално и преносно – докато работеше по новия си албум Swag, както се вижда в новото музикално видео към песента "First Place".

В черно-белия клип, публикуван в сряда (13 август), поп звездата и музикалните му сътрудници се усамотяват в луксозна планинска хижа, за да записват заедно, далеч от шума и напрежението на градския живот. Между записите и прослушванията на вокалите — обикновено с цигара в ръка — Bieber се впуска и в приключения сред природата, спускайки се със сноуборд по стръмни склонове и катерейки се върху изоставена барака край брега.

В един момент носителят на „Grammy“ сваля всички дрехи, освен белите си боксерки, и влиза за нощно къпане, треперейки от студ, когато излиза. По повод тази сцена Bieber пише в описанието под видеото в YouTube: „FORGIVE MY CHICKEN LEGS“ („Извинете пилешките ми крака“).

Клипът излиза около месец след като канадският изпълнител изненадващо пусна Swag, който дебютира на второ място в Billboard 200. Албумът включва 21 парчета с участието на Gunna, Sexyy Red и Dijon и е седмият му студиен проект, както и първият му пълноформатен албум след Justice от 2021 г.

Седмица преди "First Place" Bieber пусна първото видео от Swag. Също заснето в черно-бяло, Yukon показва музиканта по време на почивка със съпругата му, бизнес дамата Hailey Bieber, и 11-месечния им син Jack Blues, който дебютира на екран заедно с родителите си.

Гледайте видеото към "First Place" по-горе.