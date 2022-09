John Legend издаде нов двоен албум

Отбелязваме края на лятото с нова музика от R&B таланта John Legend.

Многократният носител на наградата Grammy издаде своя осми студиен албум, озаглавен LEGEND.

Продуциран от самия певец и известния изпълнител и автор на песни Ryan Tedder от One Republic (Beyoncé, Adele и др.), този проект е енергична музикална колекция, наситена с неподправена чувственост, черпeйки вдъхновение от болката, радостта и хармонията. John за първи път официално приема дълбокото значение на фамилията си през цялата си знаменита кариера.

"До този момент никога не съм използвал името си в заглавие на мой проект", обяснява John. “С LEGEND заявявам, че се горд с творчеството си и с човека, в който се превърнах. Написахме повече от 80 песни, малка част от които включихме в албума и разделихме в “Акт 1 - Събота вечер" - романтичен и секси, и "Акт 2 - Неделя сутрин"- духовен. Вложих много време, любов и мисъл в последователността".

В 24 песни - по една за всеки час от денонощието - LEGEND включва издадените по-рано сингли "Honey" с Long, "Dope" с рапъра JID и "All She Wanna Do" със Saweetie. Новото издание е продължение на албума Bigger Love от 2020 г., който достигна 19-то място в класацията Billboard 200.

Американският музикант е абсолютна легенда. През 2018 г. John Legend стана най-младият и първият афроамериканец, носител на EGOT (Emmy, Grammy, Oscar и Tony награда) след като грабна Emmy за работата си по Jesus Christ Superstar Live на NBC. Той ще подкрепи новата си колекция с втория етап от резиденцията си в Лас Вегас - Love in Las Vegas, в The Zappos Theater, с концерти от 14 до 29 октомври.

Снимка: Анимато Мюзик / UMG

Act 1:

1) “Rounds” ft. Rick Ross

2) “Waterslide”

3) “Dope” ft JID

4) “Strawberry Blush”

5) “Guy Like Me”

6) “All She Wanna Do”

7) “Splash” ft Jhene Aiko, Ty Dolla $ign

8) “You”

9) “Fate” ft Amber Mark

10) “Love” ft Jazmine Sullivan

11) “One Last Dance”

12) “All She Wanna Do” ft. Saweetie

Act 2:

1) “Memories”

2) “Nervous”

3) “Wonder Woman”

4) “Honey” ft. Muni Long

5) “I Want You to Know”

6) “Speak in Tongues” ft Jada Kingdom

7) “The Other Ones” ft Rapsody

8) “Stardust”

9) “Pieces”

10) “Good” ft Ledisi

11) “I Don’t Love U Like I Used To”

12) “Home”