JISOO издаде сингъл със ZAYN

Южнокорейската суперзвезда, певица, актриса и международна модна икона JISOO се обединява с мултиплатинения изпълнител, автор на песни, продуцент и филантроп ZAYN, за да издадат епичния нов съвместен сингъл „EYES CLOSED“. С обширна, преплитаща жанровете продукция, дуетът улавя трепетното очакване и вълнуващото свободно падане при гмуркането в нова любов без да поглеждаш назад.

Хитовата колаборация идва, докато JISOO продължава да радва публиката по време на „Deadline World Tour“ на BLACKPINK, което вече е разпродало стадиони на множество континенти - вижте пълния. Междувременно ZAYN ще започне 2026 г. с първите си редовни участия в Лас Вегас, отбелязвайки началото на една мащабна година, в която той се подготвя за следващата си глава. Билетите вече са в продажба.

„EYES CLOSED“ започва с нежен момент. „Времето е спряло и не искам да се откъсвам от устните ти / Проследяваш тялото ми с върха на пръстите си“, пее JISOO, а ZAYN отговаря: „Знам какво чувстваш и знам, че искаш да го кажеш / И аз искам, но трябва да бъдем търпеливи“. Кинематографичната им история се разгръща със задълбочаването на саундтрака – топло клавишно звучене и сурова акустична китара, миксирани с пулсиращ бас синтезатор и много атмосфера без гравитация. Заедно, техните проникновени вокали дават обет, докато се вливат в завладяващия припев: „Кажи, о, трябва да се влюбим със затворени очи / По-добре да го запазим там, където не знаем / Леглата, в които сме били, имената и лицата на хората, с които сме били / И о, никой не е перфектен, но всичко е хубаво / Миналото не може да ни нарани, ако не го погледнем / Нека го оставим да си отиде, по-добре е, ако се влюбим със затворени очи“.

По-рано тази година JISOO издаде дългоочаквания си дебютен миниалбум „AMORTAGE“, воден от синглите „earthquake“ и „Your Love“, които изпълнява в соловия си сет по време на турнето с BLACKPINK. „AMORTAGE“ е най-цялостната солова творба на JISOO до момента и бележи „прераждането“ на световната суперзвезда. Вземайки името си от смесването на „amor“ и „montage“, албумът от четири песни изследва емоционалните етапи на любовта и многото ярки моменти на една връзка. Изданието дебютира на първо място в южнокорейската класация за албуми и роди разтърсващия дансинга Sam Feldt remix на „earthquake“.

„AMORTAGE“ също така затвърди JISOO като истинска солова природна сила. Събрал близо половин милиард стриймвания за по-малко от 6 месеца, албумът спечели и широко признание от критиката. „NYLON“ го приветства като „завладяващ, еуфоричен поп, който попада някъде между Kylie Minogue и Carly Rae Jepsen“, а „hypebae“ аплодира как „EP-то изследва различните вълни на любовта - от страст до разбито сърце“. „EUPHORIA.“ даде на миниалбума 4 от 5 звезди, подчертавайки начина, по който „албумът говори за пламтящата природа на често споменаваната и възпявана емоция, която наричаме любов. В едната любовта ѝ е толкова силна, че може да предизвика земетресение, а в другата космическите закони са нарушени само защото са заедно“. Освен това „Billboard“ възкликна: „Суперзвездата на BLACKPINK предлага звукови изненади, уверени вокали и готови за радиото песни, за да докаже статута си на глобална поп звезда“, a „NME“ заяви: „Освежаващо е да видиш как JISOO прави музика, толкова игрива, колкото и личността ѝ“.

ZAYN, известен със своите зашеметяващи вокали и хибридния си стил от поп и R&B, остави незаличим отпечатък в поп културата. Той влезе в историята с дебютния си солов албум „Mind of Mine“, превръщайки се в първия солов изпълнител от Обединеното кралство, дебютирал на първо място в класациите за албуми както в Обединеното кралство, така и в САЩ, още през първата седмица от издаването му. Водещият сингъл от албума – „PILLOWTALK“, достигна първо място в 68 държави и оттогава е 5-кратно платинено сертифициран от RIAA. През 2024 г. той издаде своя неподправен и личен четвърти студиен албум – „ROOM UNDER THE STAIRS“, чрез Mercury Records, който получи признание от критиката, и предприе първото си солово турне в САЩ, Великобритания и Мексико. Съвсем наскоро ZAYN си сътрудничи с „Borderlands 4“, за да издаде „Break Free“ – оригинална песен, създадена за най-новата част от популярния франчайз за видеоигри.

Привличайки над 79 милиона последователи в Instagram и събирайки милиарди стриймвания, JISOO стартира своя метеоритен солов възход през 2023 г. Тя спечели признания и влезе в историята с дебютния си сингъл албум – „ME“, който веднага се превърна в най-продавания албум на солова изпълнителка в Южна Корея и в първия, с над 1 милион продадени копия. С пробивния си сингъл „꽃 (FLOWER)“, JISOO стана и първата солова K-pop изпълнителка, постигнала 1 милион предварителни поръчки - преди да отбележи най-високите продажби през първата седмица от солова изпълнителка до момента и най-високата 24-часова гледаемост на K-pop музикален видеоклип през цялата 2023 г. Песента счупи и рекорди за най-високо класиран хит на корейска изпълнителка в „Canadian Hot 100“ и „UK Singles Chart“. В САЩ тя се изстреля до #2 в „Billboard Global 200“, а в глобалната класация с изключение на САЩ – на #1.

Заедно с това влиянието на JISOO се разпространява и в модата и културата. Тя е била глобален посланик на „Dior“, „Cartier“ и „Dyson“, и е обявена за лице на „ALO Yoga“ през 2024 г. През същата година тя направи фурор като „най-споменаваната знаменитост по време на Седмицата на модата в Ню Йорк“ в социалните мрежи. Освен това, тя участва в корейския драматичен сериал „Newtopia“, наличен за стрийминг по Prime Video. И, разбира се, тя стартира кариерата си като част от глобалната момичешка група BLACKPINK, разпродавайки стадиони, печелейки множество награди и пленявайки милиони фенове по целия свят.

Слушайте „EYES CLOSED“ чрез Warner Records/Орфей Мюзик.