Jason Derulo обедини усилия с Meghan Trainor

Jason Derulo обедини сили с Meghan Trainor.

Тракът „Hands On Me“, който беше споделен в социалните мрежи от двамата изпълнители и наскоро представен от Derulo с грандиозно изпълнение на живо в Америка търси талант, бележи най-новото от неспирна поредица от издания на неуморимата суперзвезда, включително хита с променящо се темпо – ”Slow Low” (и ремикса с латино привкус “Slow Low (Remix) [Feat. Yng Lvcas]”), “Running (All The Things You Said)”, съблазнителната „Body Count“ и динамичната „Glad U Came “, като последната е придружена от официално музикално видео, режисирано от Derulo, в красивия Бали.

Освен това Derulo направи по-изчистена версия на „Glad U Came“, за да създаде идеалната романтична тематична песен за летния сватбен сезон. Други скорошни фаворити включват горещия клубен поп хит „When Love Sucks (Feat. Dido)“, включващ интерполация на хит сингъла на Dido от 1999 г. – „Thank You“, влязъл в топ 3 и използван като семпъл в класиката на Eminem – „Stan“. В началото на 2023 г. излезе зареждащата колаборация на Derulo и David Guetta – „Saturday/Sunday “. Идеална демонстрация на характерния подход на двамата изпълнители към готовите за клубове поп химни, неустоимо енергичната песен е придружена от официално денс видео, налично за стрийминг в изключително популярния YouTube канал на Derulo.

През ноември Derulo ще се впусне в типично световно турне – „Nu King World Tour“, включващо концерти в Австралия, Нова Зеландия, Испания, Португалия, Казахстан, Швеция, Норвегия, Дания, Франция, Холандия, Люксембург, Белгия, Обединеното кралство, Ирландия, Германия, Австрия, Чехия, Италия и Швейцария, планирани за март 2024 г.

Постоянно активният Derulo също ще участва заедно с Alexandra Shipp („Barbie“, „X-Men: Apocalypse“) в „Underwater“, нео-ноар романтичен трилър, представен от „Interval Presents“ – вътрешната подкаст мрежа на Warner Music Group. Динамична любовна история, разказана под формата на наративен албум, поредицата включва чисто нова, оригинална музика от Derulo, вплетена в историята и композицията, създавайки новаторско и завладяващо изживяване и превръщайки се в забележително събитие в света аудио забавленията . Премиерата на първите два епизода на „Underwater“ е на 31-ви октомври във всички основни подкаст платформи. Новите епизоди ще бъдат излъчвани всеки вторник след старта.

Derulo за първи беше път съдия в Гласът на Австралия, чийто финален епизод беше излъчен на 8-ми октомври, когато за победител в този сезон беше обявена Tarryn Stokes. Изпълнителят намери време и за гостуване в „The Really Good Podcast“, воден от звездата в социалните мрежи Bobbi Althoff.

Снимка: WMG

