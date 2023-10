James Blunt споделя емоционално видео

James Blunt издаде емоционалното видео към последния сингъл "The Girl That Never Was".

Парчето е най-новата порция музика от предстоящия му нов албум Who We Used To Be, който излиза на 27-ми октомври.

Режисирано от Vaughan Arnell (Sam Smith, Pet Shop Boys), видеото разказва история за болезнените последици от загубата на дете, отразявайки деликатните, сурови, лирични теми на акустичната песен.

Who We Used To Be е първият студиен албум на James след всепризнатия, влязъл в топ 3 Once Upon A Mind от 2019 г. Този път той работи с различни продуценти, включително Jonny Coffer, Red Triangle, Jack & Coke и Steve Robson. Скорошната му колекция с най-големи хитове – „The Stars Beneath My Feet“, получи златен сертификат с над 100 000 продадени копия.

Догодина James се завръща на пътя, където ще има 12 концерта в Обединеното кралство през пролетта, стартирайки на 30-ти март в „Leeds First Direct Arena“ и завършвайки на 14-ти април в „Bournemouth International Centre“.

The Girl That Never Was излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.