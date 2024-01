Излезе общата песен на Ava Max и Kygo

Ava Max и Kygo обединиха гласовете си в ново парче, „Whatever“.

Припевът на сингъла е интерпретация на английския хит на Shakira от 2001 година, „Whenever, Wherever”, в комбинация със запазената тропикъл хаус марка на Kygo. За разлика от текста на Shakira, изпълнен с копнеж по любимия, тук Ava Max използва оригиналната мелодия, за да преобърне посланието, отблъсквайки партньор, недостоен за нейното внимание.

Песента е най-скорошният плод от труда на двамата артисти, представящ нещо старо в нова опаковка. През последните години Kygo показа собствената си интерпретация на легендарни хитове като „Higher Love“ на Whitney Houston, „What’s Love Got to Do With It“ на Tina Turner и други. Междувременно, Ava Max преработи множество парчета от различни епохи и жанрове, започвайки от танцови хитове от началото на века като „All Around the World (La La La)“ на ATC, част от нейния сингъл „My Head & My Heart“, или пък „Barbie Girl“ на Aqua, присъстващ в „Not Your Barbie Girl“, и стигайки до ретро поп сензации, например парчето „If You Were a Woman (And I Was a Man)“ на Bonnie Tyler, превъплътено в платинения хит на Max, „Kings & Queens“.

„Мнението ми е, че това винаги трябва да се прави правилно. Не трябва просто да създадем имитация на цялото парче“, рефлектира певицата върху своя навик да преплита песни. „Тук се състои красотата на това да възродиш нещо. Не искаш да представиш на хората абсолютно същия резултат. Отделям много време на песните си – особено ако в тях вмъквам други.“

Обработил: Нети Мечкарова