CYRIL издаде новата си песен

Веднага след псоледния си хит „Tears Dry Tonight“ в изпълнение заедно с James Blunt, австралийският продуцент CYRIL пуска още един сертифициран хит „There She Goes“.

Вече експлодира в TikTok, където наскоро натрупа над 530 милиона гледания, в този запис CYRIL обединява сили с MOONLGHT, за да преработят известния британски поп химн от 90-те на The La's във вдъхновяващо парче с дийп хаус блаженство. Докато все повече инфлуенсъри и известни личности подхващат мелодията на „There She Goes“, парчето също така набира скорост в различни класации, включително в Обединеното кралство и САЩ, което ясно показва, че CYRIL все още има поредното златно парче в ръцете си - издадено чрез Spinnin' Records/Орфей Мюзик.

Снимка: Орфей Мюзик

CYRIL се катапултира към бърза международна слава след пробивния си сингъл от 2023 г. „Stumblin’ In“ – песен, с която преработи едноименния хит от 1978 г. с плавна дийп хаус продукция от 21-ви век. След като видеото в TikTok събра милиони гледания, нещата тръгнаха нагоре за CYRIL, което доведе до официално подписване на договор със Spinnin’ Records и също толкова успешно официално издаване на песента, която в момента има над 586 милиона стриймвания само в Spotify.

Истински австралиец CYRIL продължи да завладява света, добавяйки запазената си марка към хита на Disturbed „The Sound Of Silence“, което доведе до следващ хит, който към момента е с 476 милиона стриймвания. През 2024 г. той си партнира с Robin Schulz в хитовия сингъл „World Gone Wild“ и с maryjo в оптимистичното клубно парче „Still Into You“.

По-рано тази година CYRIL изненадващо направи сътрудничество с именития, световноизвестен певец и автор на песни James Blunt за новия сингъл „Tears Dry Tonight“. Към момента песента има над 4 милиона стриймвания само в Spotify, което прави очакването за следващото му начинание по-голямо от всякога.

Както се очакваше „There She Goes“ достига небесни висоти в момента. За тази песен CYRIL обедини сили с американския DJ/продуцент MOONLGHT, широко известен със своите вдъхновяващи хаус продукции, често преработвайки известни мелодии в енергични денс ритми, постигайки милиони стриймвания с хитове, като „Wicked Game“, „Cocaine“ и „Free Bird“.

„There She Goes“ отговаря на всички критерии, когато става въпрос за ободряващи вибрации. Първоначално вечен, но добър британски поп хит в началото на 90-те (NME дори го постави на 22-ро място в класацията си за 500-те най-велики песни на всички времена), той продължава да получава широка радиоподкрепа и признание от критиката и до днес, което го прави истински поп химн, способен да повдигне настроението на всяко поколение.

Ако не друго, това е мелодия, създадена за CYRIL, с участието на MOONLGHT. Тези момчета знаят как да превърнат класиката в свежо музикално произведение, което ще ви накара да се чувствате добре. В този случай барабанното звучене и оптимистичните китарни мелодии са приятно вплетени в постоянен ритъм, енергично пулсиращ към известните вокали, готов да докосне всеки, който ги чуе.

Завладяващият хит „There She Goes“ бързо стана хит в ТikTok. В рамките на няколко седмици песента натрупа над 515 000 създадени творения, около 25 000 дневно, достигайки до над 530 милиона гледания - като част от денс тренда „едно пляскане на ден държи тъгата далеч“.

Към момента няколко инфлуенсъри и известни личности са възприели мелодията за добро настроение, включително Meghan Trainor, Jojo Siwa, Pink и много други.

След излизането си, „There She Goes“ бързо започна да се издига и в класациите, оказвайки огромно влияние в САЩ, Великобритания и Австралия, като по този начин се покачва и в класациите на iTunes, като в момента има близо 2,5 милиона стриймвания в Spotify и все още набира сила.

Това е истински летен хит, който се ражда, което не е изненада, идвайки от CYRIL и MOONLGHT, тъй като изглежда, че тези момчета правят завладяващи летни хитове, които ще ви накарат да се чувствате добре. „There She Goes“ доказва, че приключението им далеч не е приключило.