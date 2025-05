Deep Zone Project представиха новия си сънгъл по радио N-JOY.

Дидо, Ева-Мария и Дани гостуваха на шоуто "Над нещата" с VenZy и разкриха повече подробности за „Не ме събуждай“.

Чуйте какво споделиха те в аудиофайла на страницата.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров