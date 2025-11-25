Излезе новият албум на Aya Nakamura

Aya Nakamura издадe нов албум.

Носителката на награди, мултиплатинена френско-малийска суперзвезда озаглави записа “Destinée”.

Съвпадайки с новината за албума ѝ, певицата обяви преди месец и три мащабни концерта на стадион „Stade de France“ в Париж, които ще се проведат на 29, 30 и 31 май 2026 г., превръщайки се в най-младия изпълнител в историята, изнесъл три последователни концерти пред пълния капацитет на стадиона. 240 000 билета бяха разпродадени мигновено.

Преди дни Aya Nakamura разкри списъка с песни в албума на "Destinée", в който участват колумбийско-американската носителка на награда Grammy Kali Uchis („Baby Boy“), водещата денсхол певица на ) Jamaica Shenseea („Dis-moi“), британско-нигерийският афробит изпълнител JayO („Tralala“), френско-хаитянската компа звезда Joé Dwèt Filé („Baddies“) и изгряващата френска R&B певица Kany („Pamela“).

Няколко дни след обявяването на списъка с песни, тя пусна енергичното видео към новия сингъл „No Stress“.

Aya Nakamura казва: "Абсолютно съм развълнувана да се завърна с албум, в който наистина съм аз и най-накрая да го споделя с всички мои фенове. „Destinée“ е частица от душата ми, а обявяването на три разпродадени концерта на „Stade de France“ е като завършване на кръга. Нямам търпение да споделя това невероятно пътешествие с всички вас“.

„Destinée“ ще бъде дългоочакваният пети албум на Aya Nakamura, след албума номер 1 във френските класации „DNK“ (2023), албума, носител на наградата за музика във Франция „Aya“ (2020), нейния световен пробив „Nakamura“ (2018) – над 2 милиона продадени копия по целия свят и сега най-стриймваният френскоезичен албум на всички времена – и нейния платинен дебютен албум „Journal Intime“ (2017).

Този нов албум и концертите на Paris Stade France (с общ капацитет 240 000 души) ще откроят 10-годишна кариера, изпълнена с успехи, белязана от разпродадени арени, престижни корици на списания като Vanity Fair, Vogue и Billboard, и определящи културата изпълнения, като Vogue World и церемонията по откриването на Олимпийските игри в Париж, гледана от милиарди хора по целия свят.

Тогава „Ню Йорк Таймс“ заявява, че „Aya Nakamura, френско-малийската певица, направи повече от това да открие Игрите. Тя предефинира какво означава да си французойка“.

Родена в Бамако, Мали и израснала в северното парижко предградие Олне-су-Боа, Aya Nakamura произхожда от семейство гриоти (западноафрикански разказвачи) и е най-голямата от петимата си братя и сестри. Тя стана известна с хита „Djadja“, който оглави класациите по целия свят, последван скоро от четири други сингъла номер 1: „Copines“, „Jolie Nana“, „Plus Jamais“ с участието на Stormzy и „Dégaine“ с участието на Damso. Музиката ѝ е описана като завладяваща и уникална смесица от поп, афробит, карибски зук и R&B, характеризираща се с отличителен вокален стил, креативни текстове със нотки жаргон и завладяващи мелодии.

Aya Nakamura, артист с огромно културно влияние, е доказателство за автентичност и устойчивост. Нейният репертоар вече наброява над 7 милиарда стриймвания по целия свят, което я прави най-стриймваната френска изпълнителка в историята, а в социалните мрежи я следват над 25 милиона фенове. Тя е и новото лице на Lancôme като техен глобален посланик.

“Destinée” излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.