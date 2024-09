Fred again... издава нов албум

Fred again.. издава новия си албум.

Издаването на „ten days“ следва одобрените от критиците хедлайн изпълнения на Fred на фестивала в Reading и Leeds през август, в който той стана първият денс/електронен изпълнител, който някога е бил хедлайнер на фестивала.

Приносът към „ten days“ идва от Obongjayar, Jozzy, Jim Legxacy, Sampha, SOAK, Anderson .PAAK, CHIKA, Duskus, Four Tet, Skrillex, Joy Anonymous, Emmy Lou Harris, The Japanese House и Scott Hardkiss.

Fred again.. ще се завърне в Северна Америка за своето турне по местата, където никога не е бил, като включва дати в градове, като Денвър, Сиатъл, Детройт, Бъфало, Торонто и други през септември и октомври.

12–инчовия винил ще бъде издаден на 22 ноември. Предварителни поръчки тук.

Говорейки за новия албум, Fred казва: „Това са десет песни за десет дни. Имаше много луди моменти през последната година, но разбрах, че почти всички, от които бях най-силно впечатлен, бяха наистина много малки тихи интимни моменти. Някои от тях са като най-радостните неща, които някога съм изпитвал, а някои не са това и за някои от дните не искам да говоря много, защото не съм единственият човек, за когото денят е бил важен, ако това има смисъл...“

Снимка: WMG

‘ten days’ - съдържание:

adore u

ten

fear less

just stand there

places to be

glow

i saw you

where will i be

peace u need

backseat