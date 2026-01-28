Sunghoon е избран за факлоносец на Корея за Зимните олимпийски игри през 2026 г.

Sunghoon от ENHYPEN беше избран за факлоносец на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина през 2026 г., отбелязвайки рядко срещано преплитане между K-pop и олимпийското движение.

Песента „Shout Out“ пък е избрана за официална песен за поддръжка на отбора на Корея.

Зимните игри ще бъдат открити на 6 февруари 2026 г., като Sunghoon ще участва в официалната щафета с факела по покана на голям бранд за електронна техника, световен олимпийски и параолимпийски партньор.

Изборът на Sunghoon е от допълнително значение поради спортния му опит. Преди да дебютира с ENHYPEN, той е тренирал като състезателен фигурист и е бил част от националния резервен отбор на Южна Корея. От 2025 г. насам той е и промоционален посланик на Корейския спортен и олимпийски комитет, помагайки за свързването на елитния спорт и поп културата.