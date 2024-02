Иван Радуловски гостува на радио N-JOY

Иван Радуловски стана част от шоуто "От 10 до 2 с Нейа" по радио N-JOY, за да представи новата си песен.

Талантливият певец, композитор и продуцент разкри детайли за песента "Най-красивите зелени очи" - любовна история, разкъсвана от привлекателността на богатството и нарушаването на закона.

Песента идва придружена от официален клип, режисиран от Любо Сергеев, в който се разкрива тъгата на лирическия герой по пленителните зелени очи на любимата, които не може да забрави и заради които е готов да изтърпи и най-суровите изпитания на съдбата, само и само да може да потъне отново в тях.

Красавицата, която партнира на Иван в клипа, е моделът Лъчезара Кънчева. Музиката и текстът изцяло са дело на самия Иван Радуловски, под аранжимента на невероятния Светлин Къслев.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Проектът е осъществен благодарение на Музикаутор.

Чуйте целия разговор в аудиофайла на страницата. Научете повече за Иван Радуловски тук.