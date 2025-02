Ирина Флорин гостува на радио N-JOY

Ирина Флорин гостува в студиото на радио N-JOY.

Певицата стана част от шоуто "От 10 до 2" с Нейа, точно на рождения си ден - 5 февруари, за да представи новата си песен, озаглавена "Магия".

Изненадата в авторския екип на „Магия“ е Михаела Маринова, която е автор на текста и на музиката, а към нея се присъединява продуцентът Ангел Проданов - Ачо, който също участва в композирането и създава аранжимента. Освен с аудио, песента излиза с идейно лирик видео, режисирано от Васил Стефанов.

Феновете на Ирина Флорин за първи път ще имат възможност да чуят „Магия“ на живо на 14 февруари по време на предстоящия ѝ концерт в гр. Бургас.

