Ирина Флорин беше гост на шоуто "Над нещата" с Venzy, за да представи новия си сингъл.

Емблематичната изпълнителка е озаглавила песента „По-близо“ и в нея се разказва история за любов.

Парчето съчетава модерно звучене с нежни, мелодични вокали и излиза заедно с официално видео.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

С кого е работила по създаването на песента и визуализацията - чуйте в аудиофайла на страницата.