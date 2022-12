Innerglow пускат първа песен на български

Innerglow издават първата си песен на български език.

Групата е позната като една от най-добрите български банди, отличаваща се с великолепен вокал и супер модерно поп-рок звучене.

Преди година момчетата от Innerglow пуснаха дебютния си албум Satellites, в който всички парчета са на английски. Сега групата прави изненадващ ход, защото Тодор, Петър и Матей са готови с нов сингъл на български и със заглавие „Знак“, в който участие взима и фолклорната певица Lyrra.

Снимка: Вирджиния Рекърдс

Резултатът е епична и хитова песен, вдъхновена от народния фолклор, с ярко изразени мотиви на гайда, поетичен текст и мощни китари и барабани. Заедно с аудиото, днес, 2 декември, в 18 ч. излиза и официално музикално видео в YouTube канала на бандата, рeaлизирано от Плам Мирчева и Wolfpack Studio.

Innerglow ще представят „Знак“ за пръв път на живо на 3 декември, в рамките на концерт в столичен клуб заедно с Lyrra и други специални гости. За концерта към триото ще се присъедини първият басист и съосновател на Innerglow - Иван Даскалов, а за шоу програмата на вечерта ще се погрижи музикалното дуо Иван Соколов и Антон Христов – още познати като Sugar DJ’s.

Снимка: Вирджиния Рекърдс

Innerglow са Тодор Ковачев – вокали и кийборд, Матей Христосков – ударни и Петър Желев – китара.

Групата е основана през 2017 г. и се утвърждава на българския музикален пазар със специфичното си творчество, повлияно от класическите и модерни образци в поп и рок стиловете.

Снимка: Вирджиния Рекърдс

С песни като “Chained In Love”, “So Long”, “Kill What You Love”, “Start Over”, “Lost” и с видеоклиповете към тях, Innerglow се радват на силно присъствие в българския телевизионен и радиоефир.

Бандата е позната и на фестивалната и клубна сцена у нас с участието си в събитията Hills of Rock, Sunland, “Радио парк фест” на БНР, „Капана фест“, Music Daze и др. Триото има зад гърба си и общи изяви с множество изпълнители като Остава, Стенли, Hayes & Y, Jeremy?, P.I.F. и др.

През 2019 г. песента им „Chained In Love“ прекара пет седмици на върха на класацията на Българското национално радио „БНР Топ 20“. Първото място в класацията заеха и следващите два сингъла на Innerglow – „So Long“ и „Little Magnets“.

В края на 2021 г. Innerglow представиха и дебютната си студийна колекция, озаглавена Satellites.