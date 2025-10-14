Този януари имаме „90 минути до присъда“.

Световните звезди Крис Прат и Ребека Фъргюсън оглавяват иновативния фантастичен трилър на Тимур Бекмамбетов (Нощен патрул, Неуловим), който ни отвежда в недалечното бъдеще, където изкуствен интелект управлява съдебната система като съдия, съдебен заседател и екзекутор. Издържан в стилистиката на така наречените „скрийнлайф“ филми, „90 минути до присъда“ изследва границите между правосъдието и технологиите и поставя въпроса колко човечност остава, когато животът и смъртта ни зависят от алгоритъм.

В центъра на историята е Крис Рейвън (Прат) – детектив от полицейското управление на Лос Анджелис, който се събужда прикован към стол за екзекуция, обвинен в убийството на съпругата си. Той има на разположение цялата общинска система на града и точно 90 минути, за да докаже невинността си пред съдия Мадокс (Фъргюсън) – високотехнологична система с изкуствен интелект – или да се изправи пред незабавна смърт...

Снимка: Форум Филм България

Първият трейлър на „90 минути до присъда“ ни поставя право на горещия стол, разкривайки не само драматичната и грабваща история, но и динамичната и специфична естетика, характерна за скрийнлайф филмите — съчетание от кадри на екрани, камери и дигитални интерфейси, които създават усещането, че зрителят е част от самия разказ. Видеото обещава екшън и напрежение, подчинени на интелигентно изградена интрига и технологична визия, които ни въвличат в свят, където всеки миг може да бъде съдбовен. Ще успеете ли да докажете невинността си?

Режисьор на „90 минути до присъда“ е Тимур Бекмамбетов (Нощен патрул, Неуловим, Бен-Хур), сценарият е на Марко ван Бел (Arthur & Merlin), а продуценти са Чарлс Ровен, Робърт Амидон, Тимур Бекмамбетов и Мажд Насиф. В ролите са Крис Прат, Ребека Фъргюсън, Аннабел Уолис, Кали Рейс, Рафи Гаврон и др.

Имаме „90 минути до присъда“ – от 23 януари в кината на 3D и IMAX 3D.