Този януари докажи невинността си или ще бъдеш екзекутиран!

В свят, където нищо не остава скрито и всяка дума или действие могат да се обърнат срещу теб, Крис Прат разполага с "90 минути до присъда".

В новия иновативен трилър на Тимур Бекмамбетов (Неуловим) детектив Крис Рейвън (Прат) трябва да докаже невинността си в съда, където безпощадна високотехнологична система с изкуствен интелект, олицетворена от Ребека Фъргюсън, изпълнява ролята на съдия, съдебен заседател и екзекутор.

Ще успее ли Рейвън да разгадае мистерията? Наистина ли е невинен и ще избегне ли смъртта? Използвайки стилистиката и похватите на „скрийнлайф“ филмите, и разгръщайки действието чрез дигитални интерфейси, камери и екрани, 90 минути до присъда" превръща зрителите в активни участници в напрегнатия разказ и обещава едно наистина различно киноизживяване. Ако сте невинни, докажете го!

Имаме 90 минути до присъда" – от 23 януари в кината на 3D и IMAX.

Снимка: Форум Филм България

***

Жанр: Фантастика, Екшън, Трилър

С участието на: Крис Прат, Ребека Фъргюсън, Аннабел Уолис, Кали Рейс, Рафи Гаврон и др.

Режисьор: Тимур Бекмамбетов Сценарист: Марко ван Бел

Продуцент: Чарлс Ровен, Робърт Амидон, Тимур Бекмамбетов и Мажд Насиф