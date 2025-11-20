"Игрите на глада: Изгревът в Деня на жътвата" от 20 ноември 2026 в кината

Започва нова ера от игрите!

Вече близо две десетилетия "Игрите глада" владеят въображението на милиони – от бестселърите на Сюзан Колинс до грандиозните екранизации, белязали няколко поколения зрители. През ноември 2026 г. световният феномен се завръща в кината с Игрите на глада: Изгревът в Деня на жътвата – най-големия, най-драматичния и най-амбициозния филм до момента, който ще ни разкаже разтърсващата, сурова и емоционална история на емблематичния Хеймич Абърнати.

"Игрите на глада: Изгревът в Деня на жътвата" ни отвежда в годината на 50-ите Юбилейни игри, когато страхът е по-силен от всякога, а Жътвата – два пъти по-безмилостна. В Окръг 12 младият Хеймич Абърнати мечтае само за тих живот и бъдеще с момичето, което обича, но съдбата е предопределила друго. Откъснат от дома си заедно с още трима трибути, той скоро разбира, че Игрите тази година не са просто изпитание на сила и хитрост, а внимателно подготвен капан, в който оцеляването изглежда невъзможно. Но в Хеймич гори непотушим пламък и борбата му за правото на живот ще се разпространи далеч отвъд арената и завинаги ще бележи бъдещето на цял Панем.

Експлозивен, визуално дързък и емоционално зареден, първият трейлър на Игрите на глада: Изгревът в Деня на жътвата ни приветства с добре дошли в Панем и разкрива ужаса от „славната“ жътва на 12-и окръг и началото на Юбилейните игри. В комбинация със завръщащия се на режисьорския стол ветеран в поредицата Франсис Лорънс, видеото дава и сериозна заявка за очакваното от феновете сурова естетика и психологическата дълбочина, които превърнаха Игрите на глада в емблематична поредица. Време е!

Снимка: Форум Филм България





Режисьор на "Игрите на глада: Изгревът в Деня на жътвата" е Франсис Лорънс (Константин, Аз съм легенда, Игрите на глада: Възпламеняване, Игрите на глада: Сойка-присмехулка, Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии), сценарият е на Били Рей (Игрите на глада, Случаят Ричард Джуъл) по романа на Сюзан Колинс. Продуценти са Нина Джейкъбсън и Брад Симпсън, а в ролите са Джоузеф Зада, Ел Фанинг, Макена Грейс, Бен Уонг, Рейф Файнс, Джеси Племънс, Кирън Кълкин, Глен Клоуз, Мая Хоук и др.

Тези Игри ще бъдат различни!

"Игрите на глада: Изгревът в Деня на жътвата" от 20 ноември 2026 само в кината.